Hoe een zoektocht van vier jaar naar een koper voor de molen van Tholen om de hoek eindigde

Het begon met toekomstdromen, een jaar of tien geleden. "Ik liep hier vroeger heel vaak langs met m'n zoon", vertelt Patrick de Graaf. "Die was toen al helemaal gek van koken. Dan droomden we: 'Dit zou toch een mooie plaats zijn voor een restaurant...'" Jaren later liet zoon Stefan - inmiddels aan de slag als kok bij sterrenrestaurant Pure C in Cadzand-Bad - die wens ook vallen in een interview met de Eendrachtbode.

"Vier dagen later belde de eigenaar van de molen", lacht Patrick. "Dat we toch maar eens moesten komen praten." Dat praten nam uiteindelijk tweeënhalf jaar tijd in beslag. "Het is tenslotte geen pakje boter", glimlacht Eline. Maar mét resultaat: deze week tekenden Patrick en Eline het koopcontract: de molen is van hen. Dat betekent het einde van het molenwinkeltje en het museum, maar het begin van een fine dining restaurant.

Oud-eigenaren Iza en Jan van Gorsel met nieuwe eigenaren Eline en Patrick de Graaf (foto: Omroep Zeeland)

Dat restaurant laat nog wel even op zich wachten. "Onze zoon is nu 23", vertelt Eline. "Hij werkt bijna vijf jaar bij Pure C, is net sous-chef geworden. Over een jaar of zes is vroeg genoeg voor hem." Binnenkort trekt het stel met hun drie nog thuiswonende kinderen de molen in. En dat niet alleen: "Ik ga samen met mijn vader de molenaarsopleiding doen", vertelt Patrick. "De molen heeft altijd gedraaid en die blijft dus ook draaien."

'Het is wel stil zonder het winkelbelletje'

Jan en Iza van Gorsel - sinds deze week eigenaar af - horen de plannen glimlachend aan. Natuurlijk gaan ze hún molen missen, ze hebben er tenslotte 41 jaar gewoond en met veel liefde molenproducten in het winkeltje verkocht. Maar ze zijn ook opgelucht. Jan: "We zijn geweldig blij dat we de molen overgeven aan dynamische mensen uit Tholen met plannen. Fantastisch."

Zelf gaan ze genieten van hun pensioen in een appartement in Tholen. En natuurlijk zullen ze nog wel eens bij de molen langsgaan. Zeker als het restaurant er gevestigd is. "Van de nieuwe eigenaren hebben we de garantie gekregen dat wij het eerste tafeltje krijgen", zegt Jan. "Dus hoe sneller hoe beter, want lekker eten doen we graag." Patrick lacht: "Zij hoeven straks inderdaad niet te reserveren."