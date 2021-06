Eerste bioscoopgangers staan te trappelen om naar Slag om de Schelde te gaan

"Ik vind het heel bijzonder om te zien omdat er zoveel mensen gevochten hebben voor onze vrijheid", zegt een van de bioscoopgangers, Jacoliene Brasser. "Ga maar kijken bij de begraafplaats hier in Vlissingen, het ligt er vol Engelsen, Amerikanen, Canadesen en Schotten die voor onze vrijheid hebben gestreden en het niet hebben overleefd."

Gemist

Ze heeft sowieso naar de bioscoop gaan gemist. "Ik ging altijd iedere week en soms meerdere keren per week, bijvoorbeeld tijdens het filmfestival Film by the Sea. Dus ik heb het wel gemist, ja!"

Wie het ook gemist heeft is Rob de Kerf van Cinecity. "We zijn noodgedwongen maandenlang dicht geweest en dan is het echt heerlijk om weer mensen te mogen verwelkomen. Dat is echt genieten!"

'Keer op keer uitverkocht'

Dat er maar vijftig mensen per vertoning naar binnen mogen, dat mag de pret niet drukken. "Natuurlijk hopen we op meer versoepelingen, maar dit is al heel wat en je ziet dat vooral dé film van de komende weken of zelfs maanden, de Slag om de Schelde, echt keer op keer uitverkocht is."

Wie er ook blij mee is dat de film eindelijk in de bios draait is Stanley Schuren uit Vlissingen. Hij figureerde in de film, maar hij mocht er pas over vertellen en de foto's die hij maakte met de wereld delen nadat de film uitkwam in de bioscoop. Dat duurde ruim een half jaar langer omdat de bioscopen vanwege corona dicht moesten. Dus moest Stanley ook wachten...

Maar nu mag hij de foto's online plaatsen. Hij waarschuwt dan ook iedereen die hem volgt op sociale media, want die zullen de komende tijd worden overspoeld met foto's. "Nu ik eindelijk die foto's mag delen geeft dat wel echt een kick, ja!"

Een greep uit de foto's van figurant Stanley Schuren, de komende tijd plaatst hij er nog veel meer op sociale media (foto: Stanley Schuren)

De film van regisseur Matthijs van Heijningen vertelt het verhaal over de 'vergeten slag' de Slag om de Schelde, die bekend staat als één van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa en die een cruciale rol speelde in de bevrijding van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters.

De film zou oorspronkelijk in december 2020 in première gaan, maar op de dag van die première werd besloten om vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen de bioscopen te sluiten. Die première-vertoning was dan ook voorlopig de laatste keer dat de film te zien was. Het grote publiek moest maandenlang wachten, tot nu.

'Beste Nederlandse oorlogsfilm'

De recensenten mochten de film eerder al bekijken en die prezen de film de hemel in. De film is volgens de Volkskrant 'razendsnel en vol cliffhangers' en 'misschien wel de beste Nederlandse oorlogsfilm ooit', aldus Trouw.

De kaartverkoop voor de film loopt dan ook storm, meldt distributeur September Film. Ook bij de Vlissingse bioscoop Cinecity is dat te merken, want de vertoningen van de film raken telkens binnen no time uitverkocht. Dus wie binnenkort naar de Slag om de Schelde wil, doet er goed aan om op tijd een kaartje te boeken...

