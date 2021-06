Politie deelt bekeuringen uit op fietspaden rond Dishoek

Feestende jongeren op het strand bij Dishoek eerder deze week. (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De politie controleerde op de fietspaden na klachten over overlast van jongeren in Dishoek en omgeving. Politieagenten op de fiets surveilleerden op de fietspaden in het duingebied. Er zijn bekeuringen uitgeschreven voor fietsen zonder verlichting, rijden met een brom- of snorfiets op een onverplicht fietspad, brommerrijden zonder helm, rijden met een verlopen rijbewijs, met een bromfiets door voetgangersgebied rijden, rijden zonder geldig kentekenbewijs en rijden op een onverzekerde brommer.

Te veel gedronken

Eén vrouw is aangehouden nadat ze weigerde om mee te werken aan een ademanalyse. Volgens de politie was de 18-jarige bestuurster van een bromscooter al vervelend toen ze werd aangesproken omdat ze over het fietspad reed. Op het politiebureau is alsnog een ademanalyse gedaan. Daar bleek dat ze te veel had gedronken. Haar rijbewijs is ingevorderd en ze kreeg een boete.

Lees ook: