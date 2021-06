Door maagklachten duikelt De Jong in klassement Vredeskoers

Timo de Jong in 2018 bij de ZLM Tour in Goes (foto: Orange Pictures)

De Jong kon in de tweede etappe nog wel mee in een van de eerste vluchten van de dag. Maar halverwege de koers werd dat groepje teruggepakt door het peloton. Volgens zijn vader Ronald de Jong wist Timo toen al dat hij geen topdag had. "Aan het einde van de etappe moest Timo ervoor zorgen dat hij twee teamgenoten (Stijn Daemen en Darren van Bekkum) goed afleverde aan de voet van de laatste klim." Dat deed De Jong en hij fietste zelf de wedstrijd, ondanks zijn maagklachten, uit.

Tijdens de laatste etappe vandaag eindigde De Jong als 35e. In het eindklassement klom hij van de 51e naar de 44e plek. De Vredeskoers werd gewonnen door de Italiaan Filippo Zana.

Eerdere etappes

Bij de proloog en de eerste etappe nestelde De Jong zich in de top van het klassement. Bij de proloog eindigde hij op plek elf en een dag later werd hij zevende in de eerste etappe.