Dinja van Liere nestelt zich tussen de gevestigde namen bij NK dressuur

Van Liere haalde een score van 75,851% en eindigde daarmee achter de Nederlandse top. Ook met haar andere paard Haute Couture eindigde Van Liere in de top tien (zesde plaats).

Door haar goede prestaties stijgen de kansen van Van Liere (30) op deelname aan de Olympische Spelen. De amazone, die tegenwoordig in Uden woont en werkt, maakt al wel deel uit van de voorselectie van bondscoach Alex van Silfhout.

Vanmiddag is Van Liere een van de twaalf deelnemers aan de Kür op Muziek, het tweede en laatste onderdeel van de Nederlandse titelstrijd in Ermelo. Ze zal dan alleen met Hermès in actie komen omdat deelnemers niet met twee paarden in de Kür mogen uitkomen.

Hans Peter Minderhoud

Edward Gal was met Total US de enige combinatie die een score boven de tachtig procent haalde: 81.128%. Gal gaat daarmee aan de leiding in het tussenklassement.

Gal eindigde ook op de tweede plaats, met Toto Junior (79.681%). De uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud werd met Dream Boy derde met een score van 77.170%.

Hans Peter Minderhoud werd met Dream Boy derde in de Grand Prix Special (foto: Orange Pictures)

Thamar Zweistra uit Schore werd in de Grand Prix Special twaalfde met Double Dutch (71.830%) en dertiende met Ich Weiss (71.574%). Zweistra rijdt vanmiddag met Double Dutch de Kür op muziek.