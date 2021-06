Rug pony Bella beschadigd door inklimster kinderboerderij in Middelburg

Shetlandpony Bella. (foto: De Klepperhoeve)

De inklimster staat herkenbaar op beelden van de beveiligingscamera. De kinderboerderij heeft aangifte gedaan bij de politie. De jonge vrouw probeerde eerst het hek aan de buitenkant open te doen, toen dat niet lukte, klom ze er overheen.

Rugproblemen

"Bella had al rugproblemen", vertelt Eefje Castel van de Klepperhoeve. "Het meisje wat erop gereden heeft, is veel te groot. Gisteren met het poetsen merkten we dat Bella nog meer pijn had dan anders. We zagen aan beelden dat het meisje bekend is met paarden. Maar ze kwam bijna met haar benen op de grond, zo groot was ze. En Bella is een klein pony'tje."

De actie werd ontdekt toen medewerkers van de kinderboerderij de pony's in de voortuin zagen staan. "Ze had niet de schuif op de stal gedaan." Op de beelden is te zien dat de jonge vrouw Bella probeerde mee te nemen. "Ze had het juiste halster. Het ging haar denk ik echt om Bella. Ze probeerde met haar door de poort te komen. Ze is ruim een half uur op de boerderij geweest."

Angstig

"We zijn hier wel echt boos over. We hebben eigenlijk nooit wat gehad en het laatste jaar is het raak. Eind vorig jaar zijn er geiten en schapen losgelaten, maar iets als dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Het is gewoon angstig. Het raakt je enorm als ze aan je dieren komen."

Bella is een oudere shetlander. Omdat ze rugproblemen heeft, wordt er niet meer op haar gereden. "Ze loopt wel mee als we met de andere pony een rondje doen. En ze vindt het heerlijk om gepoetst te worden door kinderen."