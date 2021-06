Het mag weer: zingen in de kerk (maar niet té hard)

De predikant had ook wel een erg toepasselijk lied uitgekozen: 'Eens, als de bazuinen klinken.' Dus dat zingen op 'praatniveau', zoals nu wordt aangeraden, was voor sommige mensen nog best een uitdaging. "Je moet je wel proberen in te houden", lacht een vrouw na de dienst. "Maar het ging goed!"

Zingen in de kerk mag weer

Met de versoepelingen van gisteren zijn ook de adviezen voor kerken aangepast. Er mogen weer meer mensen naar de kerk én kerkgangers mogen weer ingetogen een paar liederen zingen. De maanden hiervoor werd er niet gezongen, of door kleine groepjes van maximaal vier personen. In Scharendijke was dat laatste het geval, ook vandaag nam een klein kerkkoortje de meeste liederen voor z'n rekening.

"We hebben ons best gedaan," glimlacht een man uit het zanggroepje, "maar het geeft niet veel geluid met drie mensen." Daarom is hij blij dat iedereen met het slotlied mocht meezingen. "Heel fijn. Ik vind zingen een van de hoogtepunten van een kerkdienst. Ik denk dat je zingend meer durft te zeggen dan als je spreekt."

Met zingen kan je je uiten in je gevoelens. En je hart gaat open." Een kerkganger in Scharendijke

Welke versoepeling ging zaterdag in voor kerken? Kerkgangers mogen weer zingen in de kerk, maar zachtjes - op praatniveau - en niet te lang. Het aantal kerkgangers gaat van 30 naar 60 (als dat kan i.v.m. de anderhalve meter). Hele grote kerken met meer dan duizend zitplaatsen mogen maximaal 250 mensen toelaten. Wil je naar de kerk? Dan moet je vooraf wel reserveren. Dit zijn de afspraken die koepelorganisatie van de kerken, het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), deze week met minister Grapperhaus heeft gemaakt. Het gaat om adviezen, de 31 aangesloten religieuze organisaties zijn vrij die te volgen.

Of alle kerken het vanochtend op deze manier aanpakten, kan Van der Maas - die als classispredikant contacten tussen protestantse kerken, maatschappelijke organisaties, overheden en media in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden onderhoudt - niet zeggen. "Ik vermoed dat in veel kerken op deze manier een slotlied is gezongen, maar iedereen heeft daar z'n eigen verantwoordelijkheid in en maakt daar een eigen afweging in."

Hij is ieder geval blij dat hij vanochtend weer met alle aanwezigen kon zingen. "We hebben het gemist. Prachtig dat dit de komende weken weer kan."

Lees ook: