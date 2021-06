Rick de Nooijer wil zich letterlijk en figuurlijk richting de Olympische Spelen van 2024 knokken

De Nooijer is een boom van een Zeeuw. "Ik boks nu zeven jaar. Ik ben begonnen met fun-boksen in Middelburg. Daarna ben ik naar de Bredase Ring in Breda gegaan. Ik wilde heel graag wedstrijden boksen."

Highschool of Boxing

Via de Bredase Ring komt De Nooijer in het Nederlands Team terecht. "En toch wilde ik het naar een nog hoger plan tillen. Toen ben ik naar de Highschool of Boxing (HSB) in Roosendaal gegaan." De reden voor De Nooijer om in Roosendaal te gaan boksen is trainer Waleed Shekho. De ervaren bokstrainer uit Syrië heeft het vak geleerd van coaches uit de grote bokslanden Cuba, Kazachstan en Rusland.

Bokser Rick de Nooijer (24) uit Middelburg heeft een Olympische droom (foto: Omroep Zeeland)

Bij HSB groeit De Nooijer uit tot de absolute top van Nederland. "Ik ben nu nummer twee van Nederland in mijn gewichtsklasse." Dat hij veel ambitie heeft is zo klaar als een klontje. Hij reist elke dag van zijn woonplaats naar de boksschool in Roosendaal of naar het trainingscentrum bij topsportcentrum Papendal.

De Nooijer is trots dat hij uit Zeeland komt: "Als Zeeuw weet ik wat hard werken is. Dat zit in ons Zeeuwse bloed: Keihard werken als je iets wil bereiken."