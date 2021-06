De Koeyer beloont zichzelf met nationale dressuurtitel, zilver voor Dijkstra

Jasmien de Koeyer en Esperanza in actie tijdens het NK (foto: Dirk Caremans)

Na de Grand Prix van zaterdag stond De Koeyer al bovenaan in het tussenklassement. Met haar paard Esperanza verbeterde ze zichzelf qua score tijdens de Kür op muziek. Ze haalde een percentage van 75,930.

Dat was in eerste instantie niet de hoogste score, die kwam op naam van Jessica Poelman (76.710%). Maar later kreeg Poelman een diskwalificatie omdat haar paard Chocolate Cookie bloed rond de mond had. Toch had De Koeyer de gouden medaille ondanks de eliminatie van Poelman al gewonnen omdat de combinatie van beide proeven hoger was dan die van Poelman.

"Ik heb echt heerlijk gereden", zegt De Koeyer. "Het was natuurlijk de laatste keer dat ik in de jeugd meedoe op het NK en dan kan je die tijd niet beter afsluiten dan met een gouden medaille."

Trainen met Hans Peter Minderhoud

In de coronatijd is De Koeyer van trainer gewisseld en ze traint nu met Hans Peter Minderhoud afkomstig uit Westkapelle, ook actief op dit NK. "Ik ben echt heel blij met zijn begeleiding. Om met hem te werken geeft me echt een cool gevoel. Hij helpt me bijvoorbeeld heel erg met het mentale gedeelte van de sport. Dat ik met hem kan trainen is echt een unicum."

Devenda Dijkstra blij met haar zilveren medaille (foto: Esmee van Geijtenbeek)

Door het wegvallen van Poelman schoof Devenda Dijkstra een plekje op in het klassement. Zij kan ook terugkijken op een uitstekend NK. Bij de Grand Prix werd ze derde en bij de Kür op muziek behaalde ze met haar paard Hero op De Koeyer na de hoogste score. "Ik ben echt heel blij", reageert Dijkstra vanuit Ermelo.

De laatste jaren is het hard gegaan met de ontwikkeling van Dijkstra en haar paard Hero. "Twee jaar geleden won ik brons in de L1-klasse en nu pak ik zilver in de U25-categorie. Hero was het jongste paard van het deelnemersveld en hij wil zo graag en heeft echt kwaliteit", legt Dijkstra uit. "Een podiumplaats had ik niet verwacht, maar stiekem wel gehoopt."

EK in september

"Ik hoop overal op", zegt Dijkstra. "Dus ook op het Europees kampioenschap in september." De bondscoach hield de afgelopen dagen Dijkstra goed in de gaten. Het NK gold als tweede observatiemoment voor dat EK. "Ik heb me nu ook maar opgegeven voor het derde observatiemoment."