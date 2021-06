Minderhoud én Van Liere halen medaille bij NK dressuur

Dinja van Liere (foto: Omroep Zeeland)

Van Liere liet zondag met Hermès een nieuwe kür op muziek zien op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en werd beloond met een score van 81.025%.

Zaterdag viel Van Liere al in positieve zin op door vierde te worden in de Grand Prix Special.

Hans Peter Minderhoud werd met Dream Boy tweede op het Nederlands kampioenschap dressuur (foto: Orange Pictures)

Alleen Minderhoud en Gal haalden in de kür een hogere score. Minderhoud haalde met Dream Boy 81.601%. Gal stak er bovenuit door met Total US een score van maar liefst 85.625% te halen. Voor Total US de eerste gouden medaille op een NK.

Thamar Zweistra uit Schore eindigde met Double Dutch als negende met een score van 75.200% in de kür. Goed voor de negende plaats in het eindklassement over twee onderdelen.

In de categorie U25 won Jasmien de Koeyer uit Sint Jansteen de nationale titel, voor Devenda Dijkstra uit Vlissingen.