Gemeente grijpt niet in bij te hoge huisjes en andere overtredingen; Duinbehoud vecht bestemmingsplan aan

Deze huisjes zijn enkele tientallen centimeters hoger dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. De gemeente heeft nu een nieuw bestemmingsplan ingediend, om zo de te hoge huisjes alsnog te legaliseren, maar volgens Margo van der Meulen van Stichting Duinbehoud is dat de omgekeerde wereld. "Het lijkt me nogal logisch als je regels stelt en iemand die overtreedt, dat je dan actie gaat ondernemen. Maar dát gebeurt niet."

De Stichting Duinbehoud heeft tegen het nieuwe bestemmingsplan een zienswijze ingediend. Zolang het nieuwe bestemmingsplan er nog niet ligt, mogen de huisjes niet gebruikt worden.

Probleem is breder

Hoewel voor Van der Meulen deze huisjes naar eigen zeggen 'de steen des aanstoots' zijn, is het probleem breder. "Het is de gemeente die onvoldoende de belangen behartigt van de natuur en van de recreanten en zich volledig toelegt op het ondersteunen van de ondernemers. Maar de natuur en vooral ook de natuurbeleving zijn de dupe."

Deze vakantiehuisjes bij Renesse zijn te hoog, maar de gemeente grijpt niet in (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn ook andere voorbeelden, van groenstroken die buiten de camping worden aangelegd. "Zo'n groenstrook is verplicht, maar van de gemeente mocht een campingeigenaar die aanleggen buiten het terrein, in de natuur dus. Dat is in feite dus een uitbreiding van de camping!"

'Dat verknoeit alles!'

Maar deze huisjes zijn in de ogen van Stichting Duinbehoud wel de grootste boosdoeners. Volgens Van der Meulen verpesten deze huisjes het uitzicht. "Wanneer je als recreant door de natuur wandelt of fietst, dan kom je hier voor die natuurbeleving. En dan moet je niet dit soort dingen zien, of nog erger. Dat verknoeit alles!"

Bovendien zorgen de huisjes voor extra stikstof-uitstoot in een natuurgebied waar al veel te veel stikstof is opgehoopt. "Het is de bedoeling dat deze huisjes het hele jaar door worden gebruikt en niet alleen in de zomer. Dat zorgt voor extra verkeer. En er moet in de winter natuurlijk gestookt worden. Dat zorgt allemaal voor meer stikstofuitstoot."

'Veel strenger'

Ze is nu naar de pers gestapt in de hoop dat dit nu eindelijk de impasse doorbreekt. "We willen in ieder geval dat er aandacht voor komt, zodat de gemeente veel strenger wordt in dit soort zaken. Want je kunt niet zomaar alles gewoon goedkeuren en zeggen van: nou ja laat maar staan. Want als je regels stelt dan gewoon ook consequent zijn."

Margo van der Meulen van Stichting Duinbehoud over te hoge vakantiehuisjes Renesse

De campingeigenaar wil niet reageren voor de camera, maar geeft wel aan dat de huisjes in goed overleg met de gemeente geplaatst zijn. Van der Meulen zegt ook geen conflict te hebben met de campingeigenaar. "Het gaat mij om de gemeente. Die moet de eigen regels handhaven. Zolang de gemeente niet verandert, kan iedereen gewoon zijn gang gaan."

Zienswijze

De gemeente zegt niet te willen reageren, omdat het gaat om een zienswijze op een bestemmingsplan en die is nog niet behandeld. Pas wanneer die procedure is afgerond, wil de gemeente met een reactie komen.