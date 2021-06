Goedemorgen. Het mocht dit weekend weer, ongewenst ritje met pony en NK dressuur

Ook zingen in de kerk was weer toegestaan. Met het voorbehoud dat het niet te hard mocht. De maanden hiervoor werd er niet gezongen, of door kleine groepjes van maximaal vier personen. In Scharendijke was dat laatste het geval, ook gisteren nam een klein kerkkoortje de meeste liederen voor haar rekening.

Shetlandpony Bella. (foto: De Klepperhoeve)

Medewerkers van kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg zijn kwaad op een jonge vrouw. De vrouw klom afgelopen weekend over het hek om een ritje met pony Bella te maken. "Dacht je dat onze kleine shetlander met rugproblemen het wel leuk zou vinden dat je een ritje op haar ging maken? Had je dan echt niet in de gaten dat je veel te groot en te zwaar voor haar bent? Bedankt hiervoor, Bella heeft nu nóg meer last van haar rug, wat een dierenvriend ben jij zeg.", valt op Facebook te lezen.

Er is aangifte bij de politie gedaan. De kinderboerderij heeft beelden van de inklimster.

Dinja van Liere werd met Hermès vierde in de Grand Prix Special op het NK (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws succes op het Nederlands kampioenschap dressuur in Ermelo. Hans Peter Minderhoud uit Westkapelle eindigde als tweede, Dinja van Liere uit Kapelle werd derde in het eindklassement. De titel ging naar Edward Gal.

Het Nederlands kampioenschap in Ermelo is een van de twee zogenoemde observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Het CHIO in Rotterdam is de tweede, begin juli. Op maandag 5 juli is de olympische selectie bekend. Er worden vier deelnemers aangewezen, waarvan één als reserve mee mag naar de Spelen.

Het strand van Vrouwenpolder (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer.

Het is een mooi, zonnig begin van de week en bij een zwakke noordoostenwind is het 10 tot 15 graden. Ook vanmiddag is er veel zon en het blijft droog, de maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden aan zee tot 23 graden landinwaarts. De wind wordt zwak tot matig uit noord tot noordwest.