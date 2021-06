ANWB: Houd hele dag rekening met vertraging Zeeland uit

File op de A58 (archief) (foto: HV Zeeland)

"Vooral het verkeer op de A58 heeft vertraging door de wegafsluiting", zegt Bianca Damink van de ANWB. "Daar sta je vast van Vlissingen naar Bergen op Zoom, vanaf Rilland tot aan knooppunt Markiezaat", zei ze rond 12.15 uur. Als je op de A58 rijdt, kan je beter omrijden via de Oesterdam (N659), raadt ze aan. "Vanaf de A4 kan je eraf bij Hoogerheide. Op dit moment staat het redelijk vast."

Door de omleidingen is het ook druk op de Oesterdam. Om 15.30 uur stond er richting Tholen drie kilometer file.

ANWB-voorlichter over de files op de A58

Amy de Blaeij, die vanochtend onderweg was, wenste dat ze dat ook omgereden was. Ze stond vanochtend een tijdlang in de file. "Normaal geeft mijn navigatie altijd aan als er file is. Als ik dit had geweten, was ik bij Rilland wel afgeslagen", zegt ze. Doordat de file steeds net minder dan twee kilometer lang is, verschijnt-ie niet in de officiële ANWB-meldingen. De ANWB zegt tegen Omroep Zeeland dat ze kijken wat ze ermee moeten.

File deels veroorzaakt door vrachtverkeer

"Een deel van de oorzaak is dat de omleiding gemist wordt", zegt Damink. Vanochtend zei Rijkswaterstaat ook al dat de file veroorzaakt door vrachtverkeer dat de afsluiting negeert en toch doorrijdt. Het weghalen van die voertuigen kost een hoop tijd en houdt het verkeer op, zei Rijkswaterstaat.

De ANWB verwacht dat mensen de hele dag rekening moeten houden met vertraging. "Dit speelt nu al de hele dag, sinds vanochtend vroeg." De werkzaamheden bij Hoogerheide duren nog tot komende nacht 5.00 uur.