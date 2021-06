Zeeuwse weeklijn corona: daling gaat door

Zeeland en corona (foto: Omroep Zeeland)

Volg de golfbeweging van de coronapandemie in onze provincie in onderstaande grafiek. De derde golf hebben we nu gehad.

De berekening van de laatst twee weken is gebaseerd op de weekgemiddelden per gemeente. Omdat na een fout van het Adrz in Goes, de Zeeuwse dagcijfers van enkele dagen (27 mei tot 3 juni) niet meer reconstrueerbaar bleken, zijn deze op basis van de totalen ingevuld met weekgemiddelden.

Overlijdens

De cijfers van overlijdens als gevolg van corona in Zeeland zijn veel kleiner dan die van de besmettingen, maar ze schijnen daarom grilliger op en neer te gaan. Over de langere termijn, vergeleken met de piek in maart van dit jaar, is er wel een dalende trend waarneembaar.

Inmiddels staat de teller van het corona-overlijdens in Zeeland op 247.

Reimerswaal

De bevolking van Reimerswaal werd de laatste maanden verhoudingsgewijs het ernstigst getroffen. Als het om besmettingen gaat, laat de grafiek van Reimerswaal dezelfde golfbewegingen zien als de Zeeuwse grafiek. Ook hier zijn voor de laatste twee weekcijfers de gemiddelde dagcijfers gebruikt van de periode tussen 27 mei en 3 juni.

Er zijn in Reimerswaal nu (per afgelopen zondagmiddag) 3.022 mensen besmet (geweest). Dat is 13,2 procent van de bevolking, het hoogste percentage van Zeeland. Tholen staat met 11 procent op de tweede plaats. Sluis is tot nog toe, met 6,2 procent van de bevolking, het minst getroffen.

Overlijdens

De laatste keer dat iemand in Zeeland overleed als gevolg van corona was op 3 juni en het betrof toen een inwoner van Reimerswaal. Onderstaand de overlijdensgrafiek - per week - van die gemeente.

In totaal, sinds het begin van de pandemie, zijn zeventien mensen in deze gemeente aan corona overleden. Dit sterftecijfer, in verhouding tot het aantal inwoners, is lager dan in Noord-Beveland, Tholen, Goes en Sluis.