'Bewogen geschiedenis' van Slot Haamstede in boek vastgelegd

Slot Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Slot Haamstede, Tussen zand en zout is geschreven door vier auteurs, waaronder Ernst Dekkers. Hij kreeg daarbij hulp van medearcheoloog Robert van Dierendonck. Het boek beschrijft op basis van nieuw archeologisch onderzoek de bewogen geschiedenis van Slot Haamstede. "Het is een bijzonder slot met bijzondere natuur eromheen", zeggen Dekkers en Van Dierendonck haast in koor. Het boek begint met de historie van Slot Haamstede. "Waarschijnlijk is het in de dertiende eeuw gebouwd", zegt Dekkers. "En onder het kasteel liggen fundamenten die nog ouder zijn."

Witte van Haamstede

De beroemdste bewoner van dit slot was de 'Witte van Haamstede', een bastaardzoon van graaf Floris V. De donjon van het slot stamt uit de dertiende eeuw. In 1525 werd het slot door brand verwoest, maar de donjon bleef behouden. Het kasteel is later herbouwd. In 1973 is het kasteel gerestaureerd, en in 1981 werd het, met bos en uitgestrekt duingebied, verkocht aan de Vereniging Natuurmonumenten.

In de Tweede Wereldoorlog werd het Slotbos door de Duitsers volgebouwd met bunkers, terwijl het slot zelf diende als Wehrmachtsheim. Slot Haamstede doet nu dienst als buitenplaats.

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse Kamer over Slot Haamstede