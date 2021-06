De strijd om een plekje in de dressuurploeg; Dinja van Liere komt eraan

Bondscoach Alex van Silfhout maakte vandaag zijn selectie voor het CHIO in Rotterdam bekend. In de landenwedstrijd doet Nederland mee met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere. Marlies van Baalen is aangewezen als reserve. Het CHIO wordt van 1 t/m 4 juli gereden in het Kralingse Bos en geldt als belangrijke wedstrijd voor deelname aan de Olympische Spelen.

De selectie van Van Liere (30) is na het afgelopen nationale kampioenschap in Ermelo geen verrassing meer. Van Liere eindigde met Hermès op de derde plaats. Voorlopig heeft de Bevelandse de beste papieren om in de olympische ploeg opgenomen te worden. Er worden vier combinaties geselecteerd: drie komen er in actie in Tokio. Een combinatie gaat mee als reserve.

Voorselectie dressuurploeg

"Eigenlijk was het eerst niet de bedoeling om Dinja op de longlist voor de Spelen te zetten", vertelt bondscoach Alex van Silfhout. Maar na goede prestaties bij een concours in München in mei kon Van Silfhout niet meer om Van Liere heen en werd ze opgenomen in de voorselectie voor de olympische dressuurploeg.

"Ze heeft daar fantastisch gescoord", zegt Van Silfhout. "Als je cool blijft en zulke scores laat zien, dan moet je echt wel op die longlist voor de Spelen. Ze rijdt heel stabiel, heeft controle en laat goede dingen zien."

Dinja van Liere won brons bij het NK dressuur in Ermelo met Hermès (foto: ANP)

Tijdens de nationale titelstrijd in Ermelo nestelde Van Liere tussen de gevestigde namen als Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. De uit Westkapelle afkomstige Minderhoud vindt dat Van Liere het momenteel erg goed doet.

Dinja zit al aardig in mijn nek te hijgen." Hans Peter Minderhoud

"Wat Dinja doet is heel knap. Ze zit al aardig in mijn nek te hijgen. Ik ben haar hier nog voor gebleven. Dat hoop ik straks in Rotterdam ook nog wel te doen. Maar serieus: ze heeft twee goede paarden, die pas negen jaar zijn. Ze heeft ze zelf opgeleid en dat is echt heel knap."

Met Hermès en Haute Couture heeft Van Liere dus potentie in huis. "Ik wist natuurlijk dat ik twee goede paarden heb", vertelt Van Liere. "Die zijn gemaakt voor de Grand Prix (hoogste niveau, redactie). Toen ik thuis aan het rijden was dacht ik: volgens mij is het écht heel goed wat ze laten zien. Maar dan moet het in de wedstrijd allemaal nog goed uitpakken."

Hans Peter Minderhoud won met Dream Boy zilver bij het NK dressuur in Ermelo (foto: ANP)

Begin juli wordt duidelijk welke combinaties bondscoach Van Silfhout meeneemt naar Tokio. Gal en Minderhoud lijken zeker van hun plek in de ploeg.

Normaal gesproken is Hans Peter een vaste waarde voor het team en voor succes." Bondscoach Alex van Silfhout

Van Silfhout roemt de staat van dienst van Minderhoud. "Het is heel knap wat hij gedaan heeft en nog steeds doet. Normaal gesproken is hij een vaste waarde voor het team en voor succes." Zo deed Minderhoud al twee keer eerder mee aan de Spelen, waarbij hij in 2008 zilver won met Nederland in de landenwedstrijd.

Ook Thamar Zweistra uit Schore zit in de voorselectie. Met Double Dutch werd ze negende op het NK in Ermelo. Dat is te weinig om in aanmerking te komen voor een plek in de olympische selectie.