Vrijwillige verzorgers van pony Bella zijn woest op illegale paardrijder

Pony Bella is ondertussen van de schrik bekomen en moet wachten tot de veearts haar deze week kan checken. "Ook komt er een chiropractor voor paarden om Bella te helpen met haar rugklachten. Een chiropractor is iemand die probeert de spieren een beetje los te krijgen", zegt voorzitter van de kinderboerderij Eefje Castel.

Grote schrik onder het personeel

Castel en de rest van de werknemers van kinderboerderij de Klepperhoeve zijn in tegenstelling tot Bella nog niet zo rustig na het voorval. "Wij zijn woest", vertelt Castel. "Ik heb hier ook jonge vrijwilligers die een band hebben met onze paardjes en huilend het terrein opkwamen toen ze het hadden gehoord. Je blijft toch van andermans spullen af en helemaal van andermans dieren!"

Pony Bella wordt na de schrik nu lekker verwend door de vrijwilligers van de Klepperhoeve. (foto: Omroep Zeeland)

Omdat er in de herfst ook al jongeren illegaal op het terrein van de Klepperhoeve waren geweest, had Castel nieuwe bewakingscamera's aangeschaft.

"Maar het mocht toch niet baten. De jonge vrouw die Bella probeerde te stelen afgelopen weekend is gewoon over het prikkeldraad heen geklommen, met lak aan de camera's. Wat moeten we dan doen!? Het hele hek onder stroom zetten?", vraagt Castel zich hardop af.

Een vrouw klom stiekem over de hekken en reed daarna ongevraagd op pony Bella, die al rugproblemen had. (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw die vrijdag probeerde pony Bella mee te nemen, heeft eerst geprobeerd het hek van de kinderboerderij open te maken. "Toen dat niet lukte is ze helemaal door de bramenstruiken heen gekropen tot ze bij het hek terecht kwam. Het prikkeldraad mocht ook niet baten. Ze is er gewoon overheen geklommen", zegt Castel.

Ze staat herkenbaar op beelden van de beveiligingscamera, maar Castel wil de beelden nog niet publiek maken. "We laten het eerst nog over aan de politie. We hebben heel goed contact met onze wijkagent en we hopen dat ze de vrouw kunnen vinden", vertelt ze.

Zo jongedame, Wat dacht je afgelopen vrijdagavond toen je over het hek van de paddock klom? Dat we het niet zouden... Posted by Kinderboerderij De Klepperhoeve on Sunday, June 6, 2021

Honderden Zeeuwen reageerden geschokt en boos, toen Castel de gebeurtenis op de Facebookpagina van de kinderboerderij omschreef. Een aantal steunbetuigers ging zelfs iets té ver: 'Wij begrijpen dat er boos op dit bericht gereageerd wordt, wij zijn ook erg boos. Sommige reacties gaan echter te ver en horen niet thuis op de pagina van de kinderboerderij', schreef Castel in een reactie.

'Ik hoop dat ze zich meldt'

Vooralsnog hopen de vrijwilligers van de kinderboerderij dat de veearts en de chiropractor kunnen zorgen dat Bella geen last meer heeft van haar rug. Castel hoopt dat er niet nog een keer iemand illegaal op het terrein komt. "Weet wat je teweeg kunt brengen. Ik hoop dat het meisje of de jonge vrouw zich meldt, zodat we er eens goed over kunnen praten."

