Emma Heesters zingt duet met populaire Vlaamse zanger Metejoor

Vanaf 9 juni mogen we terug knuffelen en ja hoor, ik heb een dubbel chance’ke want diezelfde dag releasen Emma Heesters... Posted by Metejoor on Friday, June 4, 2021

Metejoor is de artiestennaam van Joris van Rossem uit Duffel. Zijn zus Lia deed in 2016 mee aan The Voice of Vlaanderen. Dat maakte het muzikale vuur in hem wakker. Hij werkte samen met producer Hans Francken. Al gauw zong hij in het voorprogramma van Clouseau op hun tour door Nederland.

Zijn eerste hit scoort hij in 2019 met de ballad Blij Om Jou Te Zien. Het duet 1 Op Een Miljoen stond maandenlang in de top 10 in Vlaanderen en werd ook opgepikt door Nederlandse radiostations.

Metejoor & Babet - 1 op een Miljoen

De Brabantse Babet van Vugt deed in 2012 en 2015 mee aan The Voice of Holland. Dit jaar stond ze met Metejoor op nummer 1 in de Vlaamse hitlijst Ultra Top 50. De twee zongen het live in de finale van The Voice van Vlaanderen

Nederlandse en Vlaamse zangers weten elkaar steeds vaker te vinden. Denk aan Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema (NL) en Pommelien Thijs (B). Behalve het duet met Babet zong Metejoor ook samen met Sarita Lorena. Zij is geboren in Brazilië, maar groeide op in Zeeuws-Vlaanderen. Boeit Me Geen is deels in het Nederlands, deels in het Spaans gezongen. In 2018 zongen ze Boeit Me Geen in het Sportpaleis in Antwerpen, als voorprogramma van Niels Destadsbader.

Metejoor & Sarita Lorena - Boeit Me Geen.

Sarita Lorena zong op haar beurt al eens een duet met Ronnie Flex. En zo is de cirkel weer rond.

Ronnie Flex - Haal Me Naar Boven ft. Sarita Lorena