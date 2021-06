Middelbare scholen verplicht open: 'Ik snap heel goed dat docenten twijfelen'

Rector Peter Winters van het Reynaert College. (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben met alle collega's gesproken die twijfels hebben bij het volledig open gaan van de scholen", zegt rector Peter Winters. "Zij hebben zorgen over mogelijke besmettingen met het coronavirus. Wij zijn met ze in gesprek gegaan en we hebben samen naar oplossingen gekeken. Die zijn er nu." Eén van de oplossingen is het opdelen van klassen in het schoolgebouw. "Dan heeft de docent een deel van de klas en een onderwijsassistent het andere deel."

Zomervakantie

Veel docenten hadden het logischer gevonden als de scholen pas na de zomervakantie volledig open waren gegaan. De verwachting is dat veel mensen in september gevaccineerd zijn. "Ik snap heel goed dat docenten en medewerkers dat willen. Ik had het zelf het ook niet erg gevonden al we na de zomervakantie pas helemaal open zouden gaan", zegt Winters.

Vorige week opende een deel van de scholen de deuren, maar flink wat Zeeuwse scholen bleven vasthouden aan hun eigen coronabeleid. De leerlingen vinden het niet zo leuk dat ze weer fulltime naar school moeten: "Om de dag naar school gaan vond ik fijner. Nu de scholen weer open zijn is het heel druk en kan ik de anderhalve meter niet handhaven", zegt Maarten Perquin (15). Zijn klasgenoot is iets positiever. "Het is wel leuk om mijn vrienden weer te zien", aldus Marnix Fassaert (15).