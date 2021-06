Oeps: schots en scheef kruis op de kerktoren van Sluiskil

"Er is een kraan tegenaan gezwenkt. Daardoor staat hij nu scheef." Een bouwbedrijf bouwt achter de kerk een aantal nieuwe woningen: "Het is voor ons een raadsel hoe die kraan de toren geraakt heeft, maar ik denk dat de bestuurder de kraan bij het opruimen een keer de andere kant op heeft gedraaid en dat hij er toen tegenaan is gekomen", suggereert Dallinga.

Sluiskil in rep en roer

Zeker weten doet hij het niet want hij was niet in de voormalige Rooms-Katholieke kerk aanwezig toen het ongeluk gebeurde: "We worden platgebeld door dorpsgenoten. Het dorp is in rep en roer omdat de haan scheef staat. Ze zijn altijd al wel wakker hier, maar nu zeker", vertelt Dallinga lachend.

Het kruis en de haan op de kerk van Meerten Dallinga staan ineens scheef (foto: Omroep Zeeland)

Het bouwbedrijf heeft meteen gemeld dat het tegen het kruis was gebotst en heeft excuses aangeboden. Omdat de kraan toch in de buurt was, heeft het bedrijf meteen gekeken of het metershoge gebogen kruis niet gevaarlijk is: "Het kruis is alleen gebogen en niet gescheurd. Als 'ie een grotere knik had, dan was het gevaarlijker en moest hij er vandaag nog worden afgehaald."

Elektriciteitskabels en bliksemafleiding tot in de top

Desondanks hoopt Dallinga dat het kruis met de haan deze week nog van de kerktoren wordt verwijderd: "Er lopen ook nog elektriciteitskabels naar de haan toe om hem te verlichten en de bliksemafleiding zit tot in de top. Het wordt dus nog een hele klus om dat kruis eraf te krijgen. Pas als hij eraf is gehaald, kan hij opgeknapt worden en uiteindelijk weer recht op de toren worden gezet."