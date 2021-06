Het wonderlijke verhaal van de flamingo die in zijn eentje in Zeeland terechtkwam

De flamingo in Ellewoutsdijk in december vorig jaar (foto: Coen Vermaire)

Deze week plaatste Omroep Zeeland foto's van de flamingo op Facebook en Instagram. Daar kwamen honderden reacties op. Tijd dus om iets meer te weten te komen over deze opvallende verschijning in het Zeeuwse water.

Een flamingo in Zeeland. Dat is opvallend. Waar komt deze vogel vandaan?

Het gaat hier om een jonge flamingo. De vogel is in juli 2018 geboren in Duitsland en hoorde oorspronkelijk bij de flamingo's die ieder jaar overwinteren in het Grevelingenmeer. Na de winter vliegen de flamingo's terug naar het Zwillbrocker Venn in Duitsland, net over de grens bij Gelderland.

Toen deze flamingo een halfjaar was, koos hij ervoor om alleen naar Zeeland te gaan.

De flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Pieter Kole)

Verplaatst de flamingo die in Borssele wordt gezien zich ook tussen twee gebieden?

Nee, deze flamingo zit het hele jaar door in de buurt van Borssele en Ellewoutsdijk. Blijkbaar is er genoeg voedsel, dus er is geen noodzaak om weg te gaan.

Wat eet de flamingo daar?

Normaal gesproken eet een flamingo algen en kleine schaal- en schelpdieren. De vogel neemt een hap uit het water en weet met zijn snavel het eten eruit te filteren. De dieren die in de snavel overblijven, eet hij op.

Denk je dat de flamingo hier zijn hele leven blijft?

Dat zou kunnen, maar hoeft niet. Het zou kunnen dat als de flamingo wat ouder is, hij drang krijgt om te paren. Mogelijk gaat de vogel dan wel rondtrekken en misschien sluit hij zich weer aan bij de kolonie.

Flamingo bij Borssele (foto: Anneke van den Dries)

Normaal gesproken trekken flamingo's van die leeftijd tussen gebieden, maar dat komt ook omdat zij in een groep leven. Als een aantal flamingo's besluit terug naar Duitsland te gaan, dan gaat de rest mee.

Wat voor soort flamingo is dit?

Dat is niet helemaal duidelijk, het is een mengelmoes. Waarschijnlijk is het een kruising tussen een Chileense en een Europese flamingo. Misschien heeft hij zelfs nog wat Caribisch bloed.

De flamingo bij Ellewoutsdijk. (foto: Chris Verkaart)

Vermoedelijk zijn er ooit ergens flamingo's uit een dierenpark ontsnapt en is de populatie aangevuld met wilde flamingo's. De kolonie die is ontstaan kwam in Zwillbrocker Venn terecht.

De vraag blijft: waarom kiest deze ene flamingo uitgerekend voor Zeeland?

Hoe en waarom deze ene flamingo, los van de groep, voor een verblijf in Zeeland kiest, is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat het voor deze vogel goed toeven is en er nu nog geen reden is om weg te gaan.

Het is niet voor het eerst dat een flamingo in z'n eentje in Zeeland bivakkeert. In 2017 en 2018 verbleef deze flamingo in natuurgebied De Zwarte Polder bij Nieuwvliet.

Flamingo in Ellewoutsdijk. (foto: Coen Vermaire)

Lees ook: