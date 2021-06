Goedemorgen! Fileleed voorbij, Zeeuws gras op het EK en nieuwe aardappelen

Hendrik Nagelhoud van DLF op één van zijn grasmatten. (foto: Omroep Zeeland)

Het Europees Kampioenschap voetbal heeft een Zeeuws tintje. Een groen tintje, om precies te zijn. Want de meeste grasmatten waarop het kampioenschap gespeeld wordt, hebben hun oorsprong in Kapelle. Het bedrijf DLF heeft het gras voor in de stadions ontwikkeld. En dat is niet in elk stadion hetzelfde gras, want in Bakoe groeit het gras anders dan in Londen.

Vandaag worden op Tholen de eerste aardappelen geveild. (foto: ANP)

Zijn er al nieuwe aardappels? Op Tholen wel. Op de veiling in Sint-Annaland worden vandaag de eerste aardappelen van het nieuwe seizoen geveild. Het is op Tholen elk jaar weer een sport om zo vroeg mogelijk aardappelen naar de veiling te brengen. In Sint-Annaland staat de laatst overgebleven aardappelveiling van het land.

Een Schotse hooglander op Noord-Beveland. (foto: Adrie Gideonse)

Het weer:

Het is ook vandaag weer een zonnige dag, al komt er in de loop van de dag wat hoge bewolking bij. Het wordt ook iets warmer dan gisteren met vanmiddag 21 tot 24 graden. Ook vandaag is er een zwakke tot matige wind, uit noordoost tot noord.