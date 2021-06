Lockdowns en coronakilo's zorgen voor zere voeten

"Als je vaak of lang gaat wandelen moet je goede steun hebben. Lopen op slappe sneakertjes kan wel voor een half uurtje, maar als dat je langer doet krijg je klachten, zeker als je het dagelijks gaat doen", zegt podotherapeut Sandy Westerhof uit Goes. Bij haar praktijk melden zich de laatste tijd veel vaker mensen met klachten die het gevolg zijn van wandelen op verkeerde schoenen.

Als je veel coronakilo's meezeult dan heb je vaak een grotere schoenmaat nodig" Willeke Verduin, podotherapeut

Een belrondje langs een aantal podologen en podotherapeuten in Zeeland levert telkens hetzelfde beeld op. Bij Podo Hermans in Hulst hebben ze het 'belachelijk druk', zegt een medewerker. "Doorgezakte voeten, zere heupen en enkels, ik noem maar wat, we zien nu heel veel van deze klachten."

Coronakilo's

En Willeke Verduin van Podotherapie Verduin in Vlissingen merkt het ook: "Ik zie niet alleen mensen die net begonnen zijn met wandelen. Ook patiënten die dat al deden maar het intensiever zijn gaan doen, melden zich. En wat veel mensen niet weten; als je veel coronakilo's meezeult dan heb je vaak een grotere schoenmaat nodig. Het drukt allemaal op je voet, die wordt vaak wat breder en daardoor kun je ook zere tenen krijgen."

Wandelen om coronakilo's te bevechten is goed, maar goed schoeisel is daarbij belangrijk (foto: Omroep Zeeland)

Het belangrijkste waar we volgens de voetspecialisten op moeten letten is welke functie een schoen heeft. Sandy Westerhof: "Een wandelschoen is een wandelschoen en een hardloopschoen is een hardloopschoen. Daar gaat het vaak fout. Natuurlijk kunnen wij zolen maken en leveren. Maar wat we vooral doen is informatie geven over welke schoenen bij welke activiteit horen."

En voor wie nog niet wandelt en dat toch voornemens is te doen is haar advies: "Koop een goede schoen, en koop die in de winkel, pas hem eerst. Gelukkig zijn de winkels nu weer open. En bouw het wandelen rustig op, maak een opbouwschema."