Jonge Terneuzenaar betrapt op rijden onder invloed van drugs

Hasj (foto: Omroep Zeeland)

De Terneuzenaar werd rond 23.30 uur gecontroleerd in de Grenulaan in Terneuzen. Hij gedroeg zich volgens de politie alsof hij behoorlijk onder invloed was. De agenten vroegen daarop of hij drugs bij zich had. De man bleek twee zakjes hasj bij zich te hebben. Deze zijn in beslag genomen.

Op het politiebureau is door een GGD-arts bloed afgenomen. Als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, beslist de officier van justitie over de verdere afhandeling van de zaak.