'Zeeuwse zakenman gelinkt aan illegale sigarettenfabrieken'

Sigarettenfabriek, foto ter illustratie. (foto: Getty Images / Canva)

In maart kwamen illegale sigarettenfabrieken in het Limburgse Hoensbroek en het Brabantse Schaijk aan het licht. De loods in Limburg die was omgebouwd tot sigarettenfabriek was tijdens een inval van douane, fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie nog niet actief. Wel werden 21 arbeiders uit Oekraïne en Polen gearresteerd. De fabriek in Schaijk was wel al vol in bedrijf. Die fabriek kon naar schatting een miljoen sigaretten per dag produceren.

Zeeuw regelde panden

Justitie startte een onderzoek naar de mensen die achter de fabrieken zaten. Uiteindelijk werden negen Poolse kopstukken van een internationaal opererende bende aangehouden, meldde de Telegraaf. Uit onderzoek van L1 blijkt nu ook dat de Zeeuwse 'onderwereldmakelaar' aan de fabrieken wordt gelinkt. Hij regelde de panden voor de illegale praktijken.

Volgens L1 komt de zakenman terug in verschillende strafzaken en zou hij verantwoordelijk zijn voor het (onder)verhuren van panden waarin drugslabs en plantages werden ontdekt. Eind april is hij tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het onderverhuren van een schuur waarin synthetische drugs werden gemaakt.

De Zeeuw, die officieel bouwadviseur is, kreeg eerder in België vijf jaar celstraf voor betrokkenheid bij henneppanden. In Goes werd hij op 10 mei aangehouden voor zijn rol bij achttien hennepplantages op verschillende plekken in Nederland.