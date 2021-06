Oudste geringde strandplevier van Nederland hopt rond aan de Oosterschelde

Is de tweet niet zichtbaar? Klik dan hier.

Bij een kleurringenproject krijgen de vogels in kwestie een gekleurd ringetje om hun poot, waarop inscripties staan. "Die kunnen we aflezen in ons systeem, om te zien waar de vogel is geringd en waar die nog meer gezien is", vertelt Janse. Zo kreeg ze vorige week een melding van een strandplezier die vorig jaar aan de Westerschelde was geboren en inmiddels in Frankrijk aan het broeden is. "Dat is voor ons heel interessant om te weten. Door de vogels te volgen kunnen we erachter komen waarom het slecht met een bepaalde diersoort gaat."

Een strandplevier op het strand in Zoutelande (foto: Renata Elenbaas)

De ontmoeting met de 16-jarige vogel is goed nieuws. "Het is een zeldzame vogel en hoe ouder een vogel wordt, hoe meer jongen die in z'n leven groot kan brengen." In Nederland zijn zo'n 130 broedparen aanwezig, waarvan de meeste zich in het Deltagebied bevinden. Omdat ze op stranden en dijken broeden, hebben ze veel last van de drukte. De vogel staat dan ook gekenmerkt als 'bedreigd' op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Door de strandplevier te monitoren en door bepaalde broedgebieden in het broedseizoen beperkt open te stellen wordt geprobeerd om de vogelsoort te beschermen.