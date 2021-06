Goes' Kamerlid vindt haar draai in Den Haag

In haar werkkamer zijn de Zeeuwse roots goed zichtbaar. Zo staat er een metershoge banner met een foto van Goes en een foto van de zorg, de sector waarin ze tot twee maanden geleden werkzaam was. Van den Hil: "Ik vind het mooi om eraan herinnerd te worden waar je het werk voor doet. Dat zijn Zeeland en mijn portefeuille, waar de zorg een groot deel van is."

"Zeeland zit in mijn hart en dat neem ik mee", zegt de VVD'er uit Goes. Ook trekt ze soms samen op met collega Zeeuws Kamerlid Joba van den Berg (CDA). "Tuurlijk hebben we een andere politieke partij als achtergrond, maar zeker op de Zeeuwse dossiers en vakinhoudelijk hebben we goed contact."

Jacqueline van den Hil en Joba van den Berg samen in de Tweede Kamer (foto: Jacqueline van den Hil)

Het Binnenhof is een groot historisch gebouw met tal van gangen, kantoren en vergaderruimtes. Van den Hil heeft haar weg er inmiddels gevonden: "Dat duurde wel heel even en als ik het niet weet, zoek ik het gewoon zelf uit. Je komt altijd weer ergens terug waar je naar buiten kan."

Geen politieke ervaring

Veel politici komen in de Tweede Kamer nadat ze raadslid zijn geweest of in Provinciale Staten hebben gezeten. Van den Hil heeft geen politieke ervaring en werkte tot twee maanden geleden nog in de zorg. Ze denkt dat juist de combinatie van politiek ervaren collega's en mensen die net uit het werkveld komen goed werkt. "Mijn input wordt enorm gewaardeerd."

Jacqueline van den Hil weet haar weg al goed te vinden in Den haag (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft soms het gevoel ver van Den Haag af te liggen en Den Haag lijkt soms te denken dat Zeeland een eind weg is. Van den Hil hoopt die spreekwoordelijk afstand te kunnen verkleinen. "Dat is mijn doel. Ik denk dat ik daar al hard mijn best voor doe."

Het kersverse Kamerlid gaat in Zeeland regelmatig op werkbezoek om in contact te blijven met de praktijk. Zo bezocht ze verschillende zorginstellingen, maar is ze ook langsgegaan in Sluis om te kijken hoe het daar ging met de grens en coronamaatregelen.

Sinds twee maanden is Jacqueline van den Hil uit Goes Tweede Kamerlid (foto: Omroep Zeeland)

De komende jaren gaat Van den Hil zich bezighouden met een reeks dossiers, maar vooral met de zorg en Zeeland. "Wat ik vooral wil bereiken is dat ik een herkenbaar geluid blijf laten horen, écht voor de mensen in het werkveld en in Zeeland. Dat ze zeggen: 'Dat is onze Jacqueline die ons daar probeert te vertegenwoordigen met wat zij kan.' Dan ben ik trots!"

