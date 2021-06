Sterspelers EK voetbal spelen op Zeeuws gras

Hij is vooral trots op de verschillende soorten gras die zijn bedrijf ontwikkeld heeft voor de stadions. "Er is een groot verschil tussen St. Petersburg aan de Baltische Zee, het oceaanklimaat van Londen, Bakoe aan de Kaspische Zee en Boedapest in Centraal-Oost-Europa. Sommige plaatsen hebben een mild en vochtig kustklimaat, sommige hebben koelere temperaturen in de winter en het late voorjaar en andere hebben te maken met hitte- of droogteproblemen. Voor ieder van deze uitdagingen moet een specifieke grasoplossing ontwikkeld worden."

Europees Kampioenschap op Zeeuws gras

Vanaf elf juni genieten miljoenen voetbalfans in Europa een maand lang van topvoetbal op gras uit Zeeland. "Ons gras is speciaal omdat de beworteling onder het gras heel sterk is. En die voetballers willen een sterke mat. Als ze slidings maken dan maken ze het gras kapot. Dit gras herstelt heel snel."

Hendrik Nagelhoud van DLF is trots op zijn gras. (foto: Omroep Zeeland)

De vierentwintig gekwalificeerde nationale teams spelen 51 wedstrijden in maar liefst elf verschillende landen. Nederland speelt in de groepsfase op 13 juni tegen Oekraïne, 17 juni tegen Oostenrijk en op 21 juni tegen Noord-Macedonië. Alle wedstrijden worden op DFL gras in de Amsterdam ArenA gespeeld.

DLF-gras in zes stadions

In totaal wordt er in elf stadions gespeeld deze zomer. In maar liefst zes van die stadions ligt DLF-gras. Het gaat om de stadions in Amsterdam, St. Petersburg, Baku, Londen, Budapest en Kopenhagen. In sommige stadions maken DLF-grassen deel uit van de oorspronkelijke grasmat en in andere zijn DLF-grassen opgenomen bij het doorzaaien van de mat. "Met dit gras kan het niet verkeerd gaan voor Oranje!"