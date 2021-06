Grote rol Zeeland in boek over (voormalige) eilanden

Het verdronken land van Zuid-Beveland (foto: Edwin Paree)

Onder meer Reimerswaal, ooit de derde stad van Zeeland, maar na meerdere stormvloeden onder water komen te staan, wordt beschreven in het boek. In net geen 900 pagina's komen in totaal 25 eilanden aan bod. Zeeland speelt daar een prominente rol in.

"De Zak van Zuid-Beveland bijvoorbeeld", zegt Jan Bank. "Een prachtig bewaard gebied, mede dankzij de inspanningen van de Zeeuwen. Dit stukje land geeft een mooi beeld van hoe het er vroeger was. Als je bijvoorbeeld in Baarland of Hoedekenskerke komt, vind je een prachtig natuur- en woongebied in combinatie met elkaar terug. Over zulke gebieden wil je schrijven."

Straat naar stadhuis

Ook Noord-Beveland wordt in het boek beschreven. "We kijken in elk hoofdstuk eerst naar de inpoldering, dan naar hoe men woont. In Colijnsplaat bijvoorbeeld heb je een hoofdstraat die naar een mooi stadhuis leidt. Dat is heel typisch voor voormalige eilanden."

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse kamer over 25 Nederlandse eilanden