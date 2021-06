Het Arsenaal gaat weer open, maar: 'De vissen zijn mensenschuw geworden'

"We zijn de boel weer aan het opstarten. Alle ruiten van de aquaria moeten schoongemaakt worden, de informatiepanelen worden nagekeken en de lampjes worden vervangen. Het is een flinke klus, maar morgen om 10.00 uur zijn we er helemaal klaar voor", legt bioloog Jan van der Veen van Het Arsenaal uit.

Eigenlijk mocht het museum zaterdag al open, maar dat was volgens Van der Veen te vroeg: "We wisten natuurlijk wel dat het eraan zat te komen, maar het werd iedere keer vertraagd. We wilden pas echt beginnen als we zeker wisten dat we open mogen. Dat is nu het geval, dus dat betekent dat we nu alle zeilen bij moeten zetten om het voor elkaar te krijgen."

Bioloog Jan van der Veen poetst het aquarium op (foto: Omroep Zeeland)

De dieren hebben in de afgelopen maanden niet stil gezeten: "Er gaan natuurlijk wel eens wat dieren dood, dat hoort erbij. Maar we hebben ook nieuw leven. Zo hebben we weer jonge zeenaaldjes en inktviseieren."

De poetsvisjes poetsen nog niet

Klein probleem is dat de vissen niet meer gewend zijn aan bezoekers: "De vissen zullen moeten wennen aan de mensen die ze willen bekijken en aaien. We kwamen erachter dat vooral onze poetsvisjes, de Garra rufa, erg schrikkerig zijn geworden. Dat hadden we niet verwacht. Normaal gesproken sabbelen ze meteen aan de handen van bezoekers. Het zijn zulke snelle, brutale visjes dus we dachten dat het hen niks uit zou maken, maar na acht maanden niet aan handen gesabbeld te hebben, worden ze toch een beetje afwachtend blijkbaar", vertelt Van der Veen lachend.