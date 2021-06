Imker Eric zwermt door de hele provincie om bijen een nestplaats te geven

Bijenzwermen komen voor tussen de maand mei en de maand juli. Dat is de periode waarin de zwermen op zoek gaan naar een nieuw onderkomen en zich voortplanten. Voordat dat onderkomen gevonden is, groeperen de bijen zich vaak in een 'tros' bij elkaar.

Meestal gebeurt dit in een struik, een dakrand, een lantaarnpaal of aan een boom. Het duurt een paar dagen voordat de groep bijen zelf verder op zoek gaat naar een nestplaats.

In de startblokken

Maar, een zwerm bijen in een achtertuin zorgt bij de meeste Zeeuwen voor een onveilig gevoel. Dat is waarom de imkers ingeschakeld worden. Eric Mahieu is zo'n imker, hij staat iedere ochtend in de startblokken, voor het geval dat zijn telefoon afgaat en hij op pad moet.

Imker Eric haalt een bijentros weg uit een Middelburgse tuin. (foto: Omroep Zeeland)

Zoals verwacht rinkelt vijf minuten later zijn telefoon en wordt hij verwacht in een Middelburgse achtertuin. "Ik word in deze maanden soms wel vijftien keer op een dag gebeld", zegt Mahieu lachend. "Mensen weten vaak niet wat ze met de trossen met bijen aan moeten en dan bellen ze mij."

De koningin is het belangrijkst

Eenmaal in de Middelburgse achtertuin aangekomen, ziet Mahieu de tros met bijen gelijk hangen. Om de bijen in de mand te laten vallen, schudt hij aan de boom waar de tros in hangt. Het belangrijkste is dat de koningin van de zwerm bijen in Erics mand terechtkomt.

"Dan zullen de andere bijen volgen", legt hij uit. "Soms kan dat wel een paar uur duren, voordat alle bijen erin zitten en ik ze kan meenemen. Dus vaak kom ik 's avonds terug."

'Laat het maar aan ons over'

Volgens Mahieu is dat ook precies de bedoeling. "De bijen zijn over het algemeen hartstikke lief, maar je moet ze niet zelf weg gaan scheppen", vertelt hij. "We hebben een heleboel imkers in Zeeland, dus laat dat maar aan ons over."