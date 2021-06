Fotograaf legt klederdrachten vast: 'De Zeeuwse vind ik de allermooiste'

Fotograaf Jimmy Nelson aan het werk in Zeeland (foto: Jimmy Nelson)

Nelson is geboren in Engeland en woont al dertig jaar in Amsterdam. Met enkele collega's heeft hij een project bedacht om klederdrachten te portretteren. Hij hoopt dat dit ontdekt wordt door een nieuwe generatie. Nelson: "Het is eigenlijk heel bijzonder. Niemand loopt er in, maar het hoort er wel bij. Mensen gaan zoeken naar authenticiteit en dan komen ze de dracht tegen."

Groot project

Het moet een groot, internationaal project worden. "Ik ben geen antropoloog, ik zie mezelf als een kunstenaar. Het is geen wetenschappelijk project." Nelson is halverwege en komt in het najaar terug naar Zeeland voor een tweede ronde fotoshoots. "Er komt volgend jaar een boek uit en daarnaast willen we een riante digitale tentoonstelling opzetten. Denk aan een driedimensionale beleving."

Luister hier naar het gesprek met Jimmy Nelson:

Fotograaf geniet van Zeeuwse klederdracht