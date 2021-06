Zeeuwse Adrienne voor het eerst weer aan het werk na operatie

Adriënne en haar man Ben (foto: Adriënne Verburg)

"Het is mijn eerste dag in de keuken", vertelt ze op de radio. "Degene die de boel opving toen ik in het ziekenhuis lag heeft nu een break." Adrienne mag direct vol aan de bak want ze maakt lange dagen. "Ik ben nog herstellende. Ik heb een maand niet veel gedaan."

Het zou normaal nu veel drukker zijn in en om het bedrijf van Adrienne. "Gepensioneerden trekken met caravans hierlangs naar de regio Broome. Dat doen ze omdat het daar warmer is." Maar het is geen normale tijd. "De grens tussen West-Australië is door corona weer dicht. Een deel van de pensionado's kwam langs, de rest niet."

Adrienne zit dichtbij die grens: "Voor ons is het nu bijna onmogelijk om een camping te hebben. Personeel krijgen is niet makkelijk. Ik vraag me af of het verstandig is om open te gaan."

Luister hier naar het gesprek met Adrienne Verburg: