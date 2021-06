Bijna twee miljoen voor restauratie rijksmonumenten

De provincie trekt 1,8 miljoen euro uit voor de restauratie van vijf rijksmonumenten. Het gaat om de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, het Vollebregtorgel in de Opstandingskerk in Wissenkerke, de toren van de Geerteskerk in Kloetinge, het kerkgebouw van de Hervormde Kerk in Stavenisse en boerderij Grote Muiterij in Sint Maartensdijk.