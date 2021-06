Dow wil eigen CO2-uitstoot fors verminderen

Onderhoudsstop bij Dow (foto: Omroep Zeeland)

De routekaart maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde overgang van het bedrijf om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken.

Dow heeft drie fasen uitgestippeld. In de eerste fase wordt een schone waterstoffabriek gebouwd waar bijproducten worden omgezet in waterstof en CO2. De waterstof wordt gebruikt als schone brandstof in het productieproces, de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen totdat alternatieve technologieën zijn ontwikkeld. Dow zal ook zoeken naar manieren om CO2 te kunnen gebruiken in plaats van het op te slaan. De waterstoffabriek wordt naar verwachting in 2026 opgestart.

In de tweede fase, tegen 2030, zal Dow CO2 van de ethyleenoxidefabriek afvangen en een aantal gasturbines vervangen door elektromotoren. Hierdoor zal nog eens 300.000 ton CO2-uitstoot per jaar verminderd worden.

Samenwerking met Shell

In de derde en laatste fase van het plan zullen aanvullende technologieën worden ontwikkeld om het gebruik van brandstof in de productieprocessen te vervangen. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met Shell om de fornuizen in de ethyleen stoomkrakers te elektrificeren. Deze fornuizen zijn momenteel afhankelijk van het gebruik van brandstof, waardoor ze veel CO2 uitstoten als ze niet op schone waterstof worden gestookt. Overschakeling op elektrisch kraken met schone elektriciteit moet leiden tot een CO2-neutrale organisatie.