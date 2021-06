Poster Film by the Sea knipoogt naar filmfestival Cannes

Poster Film by the Sea knipoog naar filmfestival Cannes (foto: Film by the Sea)

De filmposter is dit jaar gemaakt door de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch.

Knipoog naar Cannes

Festivaldirecteur Jan Doense kwam zelf met het idee voor de poster: "Ik ben veel aan het nadenken over welke kant Film by the Sea op zou moeten. Twee jaar geleden zat ik met Claude Lelouch op het terras in Vlissingen te lunchen aan de boulevard, glaasje wijn erbij, we spraken Frans... Toen had ik het idee: dit zou Cannes kunnen zijn."

Dat moment inspireerde Doense voor het idee van de foto. "Het moest iets worden met een vrouw in een galajurk op de rode loper, op het strand. Dat zou in Cannes kunnen zijn, maar ook in Vlissingen."

Knipoog naar Cannes

De link met het befaamde internationale filmfestival betekent niet dat Doense erop inzet om Film by the Sea net zo groot te maken. "Het is een knipoog naar Cannes. Het wil niet zeggen dat wij ook internationaal zo belangrijk en groot gaan worden, maar sommige aspecten van dat festival wil ik hier ook naar voren halen."

Daarmee doelt Doense op de levendigheid in Cannes tijdens het festival. "Als je daar rondloopt merk je overal: er is hier iets gaande. Het is belangrijk voor de stad. En dat moet Film by the Sea ook zijn voor Vlissingen. Het is belangrijk dat iedereen weet wat er gebeurt, dat ook mensen die niks met film hebben het leuk vinden."