Hier vind je nog veel coronaresten in het riool

Analyse van rioolwater (foto: ANP, bewerkt)

In zes Zeeuwse installaties is er zelfs sprake van een toename van coronarestanten, met aan kop de RWZI van Retranchement, waar ook het rioolwater van Sluis, Cadzand en Nieuwvliet op uitkomt: 560 miljoen coronadeeltjes per inwoner. Een toename van ruim 200 miljoen per inwoner in één maand.

Reimerswaal wel een daling

In Reimerswaal, dat in Zeeland verhoudingsgewijs het zwaarst getroffen is door corona, is het maandgemiddelde wel flink gezakt: van 537 miljoen deeltjes per inwoner naar 367 miljoen. Dit betreft de metingen in de RWZI in Waarde.

Per maand worden alle RWZI's vier keer of zelfs vaker bemonsterd. Het water wordt opgestuurd naar het RIVM. De doorsnee RWZI in Zeeland heeft de afgelopen maand 189 miljoen coronadeeltjes per inwoner gemeten, tegenover 197 in de maand april.

Waar staat mijn RWZI?

Onderstaande kaart van Zeeland geeft de locaties van de vijftien Zeeuwse RWZI's met hun voedingsgebied aan. Vanuit Walcheren bijvoorbeeld stroomt al het rioolwater naar Ritthem. Maar in de gemeente Sluis bijvoorbeeld zijn er drie aparte gebieden en zuiveringsinstallaties.

Zuiveringsinstallaties in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De RWZI van Bath ontbreekt op de kaart en in de Zeeuwse cijfers. Dat is weliswaar een grote installatie maar er wordt uitsluitend rioolwater verwerkt uit het westen van Noord-Brabant.

Niet besmettelijk

Een hoog cijfer betekent niet dat het rioolwater besmettelijk is. Wat gemeten wordt zijn de minuscule restanten van het genetisch materiaal van het coronavirus, het zogenaamde RNA, dat meekomt met de ontlasting.

In de becijfering van het gemiddelde per inwoner van iedere RWZI wordt ook rekening gehouden met bedrijven die afvalwater lozen.