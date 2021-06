Zeeland betaalt mee aan opening Nationaal Holocaust Namenmonument

Zo komt het Holocaust Namenmonument eruit te zien (foto: Holocaust Namenmonument Nederland)

Op het gedenkteken komen de namen van alle slachtoffers van de Holocaust en de zigeunervervolging te staan. Het wordt dus een gedenkplaats voor alle ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, inclusief de namen van de Zeeuwse slachtoffers.

In Zeeland is geen plek waar de Roma, Sinti en Joodse slachtoffers van de Holocaust in de vorm van een namenmonument worden herdacht en geëerd.

In maart 1942 werden alle Zeeuwse Joden afgevoerd naar Amsterdam. Vandaar vond verdere deportatie plaats via Westerbork naar de concentratiekampen in het Oosten. In 1930 telde Zeeland volgens het Zeeuws Archief nog 193 Joodse inwoners, waarvan de helft in Middelburg woonde. Na de oorlog waren dat er 39. Nederland is het land van waaruit procentueel de meeste Joden van West-Europa zijn weggevoerd en tegelijkertijd het laatste West-Europese land dat nog geen nationaal Holocaust Namenmonument heeft.

Met een sponsorbijdrage voor de openingsbijeenkomst wil het provinciebestuur laten zien betrokken te zijn bij het verleden en de slachtoffers van de Holocaust, maar ook bij de toekomst. De onthulling is een besloten bijeenkomst die wel integraal te volgen is via een live-uitzending van de NOS.

De voltooiing van het bouwproces is live te volgen via deze link:

Live stream Holocaust Namenmonument Nederland