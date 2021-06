Lief en leed potje moet betrokkenheid vergroten in Hulst

Samantha Strooband en Ellen Verstraten (foto: Omroep Zeeland)

Het project is in het leven geroepen door Stichting Hulst voor Elkaar. Volgens Ellen Verstraten moet het buren meer verbinden en elkaar helpen wanneer dat nodig is. "Want ook hier geldt; een goed buur, is beter dan een verre vriend."

De Molenstraat in Clinge is één van de straten die meedoen in de gemeente. Samantha Strooband woont in de straat en is één van de zogenoemde gangmakers in de buurt. Ze is blij met het initiatief, al worden er in de Molenstraat al volop activiteiten georganiseerd om buurtbewoners bij elkaar te brengen.

'Blij met het potje'

"We zijn blij met het potje, want als er een baby wordt geboren, of er komt iemand iemand uit het ziekenhuis, dan hebben nu een potje om er iets voor te doen," vertelt Samantha.

Hulstenaren die mee willen doen kunnen zich aanmelden via Hulst voor Elkaar, of in de Gemeentewinkel op de Grote Markt in Hulst.