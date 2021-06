Goedemorgen! Filmposter FbtS, Dow dringt CO2 terug en weer een zonnige dag

Dow gaat eigen uitstoot terugschroeven (foto: Ronny Baute)

Dow Benelux wil de huidige CO2-uitstoot van de fabriek in Terneuzen tegen 2030 met meer dan veertig procent verminderen. In het jaar 2050 moet het bedrijf netto helemaal CO2-neutraal zijn. Dow heeft drie fasen uitgestippeld. De routekaart maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde overgang van het bedrijf om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken.

Filmposter

Filmfestival Film by the Sea in Vlissingen heeft de nieuwe poster voor de komende editie gepresenteerd. De poster toont een vrouw met strand, zee, een blauwe lucht en de rode loper. De filmposter is dit jaar gemaakt door de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch. Festivaldirecteur Jan Doense kwam zelf met het idee voor de poster.

Verder in het nieuws: de provincie Zeeland sponsort voor 5.000 euro de openingsbijeenkomst van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. In Hulst is het project 'Lief en Leed Straatje' in het leven geroepen om buren meer te verbinden en in Bruinisse is een stuk weg beschadigd doordat het asfalt omhoog kwam.

Genieten vanmorgen met al die klaprozen in een blauwe lucht (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Het weer

Het wordt weer een zonnige dag met wat hoge bewolking en in de middag een paar stapelwolken. Wel kan er aan de kust vanochtend plaatselijk nevel of mist binnendrijven. Maximumtemperatuur vanmiddag van 21 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland, bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.