De laatste strohalm voor het Hoompje in Sint Anna ter Muiden

Het Hoompje in 2019 (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Een projectontwikkelaar heeft zich bij de gemeente Sluis gemeld. Niet om het pand te restaureren, want daarvoor is het al te ver 'heen', maar om het voormalige klooster en kostschool te herbouwen inclusief karakteristieke elementen.

Wethouder Peter Ploegaert van de gemeente Sluis durft voorzichtig optimistisch te zijn. Hij legde het ambitieuze plan dinsdagavond alvast bij de commissieleden 'in de week'. Wat zouden zij ervan vinden als het Hoompje kan herrijzen?

'Krottenkoning' laat spoor van ellende achter

Ronnie van de Putte laat in heel Nederland een spoor van ellende achter. Hij koopt her en der monumentale panden op en doet er vervolgens niks mee waardoor ze helemaal verkrotten. Zoals hij in 1992 ook met het Hoompje deed. Het is de gemeente Sluis ondanks dwangsommen, nooit gelukt om hem tot actie aan te zetten.

Restaurant en hotel

De hoop was eigenlijk al opgegeven, maar een nieuwe initiatiefnemer ziet toch kansen om het als restaurant en hotel te herbouwen. Wel met de voorwaarde dat er op het terrein recreatiewoningen gebouwd mogen worden.

Dit was ook het oorspronkelijke plan van Van de Putte voor het terrein. Deze 35 tot 42 recreatiewoningen dienen dan als 'kostendragers' voor het herstel van het Hoompje. Ze zijn dus nodig om herbouw financieel mogelijk te maken.

De gemeente voert momenteel gesprekken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die over rijksmonumenten in Nederland gaat. Belangrijkste vraag aan de Rijksdienst is of herbouw van dit pand in oude stijl óók mag. Of dat de rijksdienst vasthoudt aan het behoud van het oorspronkelijke monument.

Dat hoofdstuk is volgens wethouder Ploegaert echter al lang afgesloten. Het pand is te slecht om nog te renoveren en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Alleen de kapel kan mogelijk worden gerestaureerd.

De nieuwe projectontwikkelaar wil volgens Ploegaert het pand en de grond aankopen van de huidige eigenaar - ondanks dat het de gemeente al jaren niet lukt om in contact te treden met Van de Putte. Ploegaert toonde zich dinsdag dan ook 'voorzichtig blij'. Ook de commissieleden reageerden verheugd.

Ze lieten zich nog niet uit over of er dan ook recreatiewoningen bij mogen komen. "Laten we deze laatste strohalm vastgrijpen", hield de wethouder ze alvast voor. Hij was in elk geval duidelijk: het gaat zeker niet om de bouw van huizen voor permanente bewoning. "Ik heb het over recreatiewoningen. Of dat hetzelfde aantal zal zijn als waarover eerder is gesproken, moeten we nog onderzoeken."

