Hulphond Luca is jarig: 'Hij is echt mijn redding geweest'

MissionPuppy is een Zeeuwse stichting die mensen met psychische problemen ondersteunt met een hulphond. Anjana: "Luca betekent licht. Hij is echt mijn redding geweest. Ik houd zielsveel van hem."

Kliniek in, uit

Het begon toen Anjana zelf anorexia had. Ze ging als jong meisje kliniek in, uit. Ziekenhuis in en uit. Niets of niemand drong echt tot haar door. Ondertussen werd ze magerder en magerder.

Op een dag kocht ze voor een opdracht van de eetstoorniskliniek iets in de supermarkt. Daar zag ze iemand in een rolstoel met een hulphond. "Als die er eens voor mij zou zijn", dacht ze.

'Dan doe ik het zelf wel'

Anjana ging op zoek naar informatie, initiatieven, tot in Amerika toe. Het bestond gewoonweg niet: een hulphond voor mensen met een eetstoornis. "Dan doe ik het zelf wel", dacht ze.

Met haar eigen kennis en behoeften in het achterhoofd, leidde ze samen met een hondentrainer haar eigen hulphond op. Sindsdien zijn zij en Luca onafscheidelijk.

Anjana en Luca (foto: Omroep Zeeland)

Anjana vindt het lastig uit te leggen wat Luca precies voor haar doet. Belangrijk is dat hij haar heel goed aanvoelt. Dus nee, niet elke hond kan een hulphond als Luca worden. "De hond moet hoog sensitief zijn en intelligent."

Blaffen als dat nodig is

Een concreet voorbeeld van wat Luca doet: signaleren. Anjana heeft nu geen anorexia meer, maar wel diabetes als gevolg van zolang ondervoed te zijn geweest.

Luca signaleert het als het de verkeerde kant opgaat met haar suikerwaardes. "Eerst kijkt hij mij aan. Als ik dat negeer, legt hij een pootje op mijn been. Negeer ik dat nog steeds, dan begint hij te blaffen."

Anjana en Luca kwamen jaren geleden al in het nieuws met hun verhaal. De verzoeken tot hulp kwamen uit heel Nederland en ver daarbuiten. Verzoeken als: "Dit zou echt wat voor mijn dochter, nichtje, buurmeisje kunnen zijn. Kan dat?"

Luca heeft kinderen en kleinkinderen die hetzelfde werk doen als hij (foto: Omroep Zeeland)

Anjana heeft er mede door die belangstelling haar werk van gemaakt. Samen met Luca staat ze aan de basis van MissionPuppy. Een organisatie die intussen honderd jongeren heeft geholpen met een hulphond. Veelal nakomelingen van Luca. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling voor.

'Dit gaat verder groeien'

Anjana werkt aan een boek over haar ervaringen en missie. Ze ziet de toekomst positief: "Dit kan alleen maar groeien, groter worden."

Ook zegt ze dat er belangstelling is vanuit verzekeraars voor haar stichting en werk. En Anjana doet mee aan een onderzoek naar Luca's bijdrage aan haar gezondheid.

Luca is twaalf jaar en de eerste hulphond voor mensen met een eetstoornis (foto: Omroep Zeeland)

Luca snuffelt ondertussen door de natuur bij Westkapelle, maar blijft in de buurt van Anjana. Hij is nu even 'vrij', heeft zijn werkvestje uit. Maar draagt wel een bandage met daarop de tekst dat je hem niet mag aaien.

Vestje aan, betekent aan het werk

Zodra het interview erop zit, gaat zijn vestje weer aan en is hij alert. Op de omgeving, maar vooral op Anjana. Het meegenomen bot, cadeautje voor Luca (hij is immers jarig) zit in de tas van Anjana.

En waar een andere hond misschien onophoudelijke zou snuffelen aan die tas, richt Luca zijn blik op zijn baasje. Hij is aan het werk.