Zeeuwen rond kerncentrales ontvangen nieuwe jodiumtabletten

Deze jodiumtabletten werden in 2017 verspreid. (foto: Omroep Zeeland)

In totaal gaat het om 80.000 adressen in Zeeland, Midden- en West-Brabant en Twente (kerncentrale Emsland), die in een straal van twintig kilometer rond een kerncentrale wonen. Deze mensen ontvangen eerst een aankondigingskaart, ongeveer twee weken later volgt het doosje met jodiumtabletten.

Wat doen jodiumpillen? Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen, wat opgenomen kan worden in het lichaam en kan leiden tot een verhoogde kans op schildklierkanker. Jodiumtabletten voorkomen dat de schildklier radioactief jodium opneemt. De jodiumtabletten zijn bedoeld voor mensen tot 40 jaar. Uit onderzoek blijkt dat er vanaf deze leeftijd geen verhoogd risico op schildklierkanker is. In het geval van een kernramp is het belangrijk om te wachten op instructies vanuit de overheid vóórdat je een pil neemt.

Minister Tamara van Ark schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat de kans op een kernongeval uitermate klein is. "Tegelijkertijd is het van groot belang om ons goed voor te bereiden op een eventueel stralingsongeval."

In 2013 verstuurd

De pillen die nu vervangen zijn, zijn in 2013 verspreid. Een paar jaar later, in 2017, werden de pillen op grotere schaal verspreid. Toen kregen 1,2 miljoen huishoudens binnen een straal van 100 kilometer rondom een kerncentrale een doosje toegestuurd.

Het ging toen om mensen tot 40 jaar die binnen een straal van 20 tot 25 kilometer van een kerncentrale wonen en huishouders met kinderen tot 18 jaar in een straal van 20 tot 100 kilometer.