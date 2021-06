Net rijgedrag belonen met een spaarpaal: 'Leuk idee maar geen effect'

In augustus 2020 komen bewoners van de Koningin Julianastraat in Tholen bijeen in het gemeenschapscentrum Meulvliet, met de verwachting mee te kunnen praten over de verkeerssituatie in hun straat. Al snel wordt die avond duidelijk dat er een spaarpaal van het bedrijf Safety-safe in de straat komt. Want Tholen heeft zich, net als Veere, aangemeld als proefgemeente voor dit project.

Politiek is enthousiast

Het idee is origineel; in plaats van boetes uit te delen voor te hard rijden, wordt het minder dan dertig kilometer per uur rijden beloond met geld in een digitale spaarpot. Na vier weken wordt het totaalbedrag beschikbaar gesteld door de gemeente aan de straat. Wethouders en gedeputeerde Harry van der Maas zijn enthousiast, bewoners moeten het allemaal nog zien.

Voorbeeld van een spaarpaal. (foto: Safety-safe)

Een half jaar later is er volgens Kees Zwagemaker in de Koningin Julianastraat in Tholen helemaal niets veranderd. "Er wordt nog steeds te hard gereden, het blijft wachten tot er een keer een kind wordt aangereden." Zwagemaker was één van de bewoners die in augustus vorig jaar het spaarpaalverhaal aanhoorde en met gezonde tegenzin akkoord ging met het plan om de paal te plaatsen. "En ja, er werd ter hoogte van de paal gedurende vier weken minder hard gereden", zegt hij. "Maar even verderop ging de voet weer op het gaspedaal."

Hardrijden neemt weer toe

Het rapport dat Safety-safe heeft geschreven nadat de spaarpaal verhuisde naar Koudekerke geeft hem gelijk. In de Julianastraat nam op het ene meetpunt het aantal automobilisten dat harder dan dertig reed af met 25 procent, maar nam dat aantal op een ander meetpunt in de straat met twaalf procent toe. En nadat de paal weg was ging het aantal hardrijders op een bepaalde meetplek omhoog naar 72 procent waar het eerst zestig procent was.

Ook in Koudekerke werd de spaarpaal geplaatst (foto: Omroep Zeeland)

Gemeente Veere heeft het rapport van Safety-safe nog niet gedeeld met de dorpsraad van Koudekerke, waar de spaarpaal een maand in de Middelburgsestraat stond, en wil het daarom nog niet openbaar maken. "We hebben eigenlijk nog helemaal niets teruggehoord van de gemeente", zegt Dorine Noorlander namens de dorpsraad, "En we zouden graag willen weten wat er met het gespaarde geld gaat gebeuren." Ook Noorlander geeft aan dat het experiment met de spaarpaal, hoewel goed bedoeld en professioneel uitgevoerd, voor het gevoel geen enkel effect heeft gehad.

Meer handhaving en aanpassingen

De bewoners van beide straten geloven zelf meer in handhaving en aanpassing van de straat of verkeerssituatie. "Maar gemeente Veere heeft geen geld voor reconstructie van de weg", zegt Noorlander. En ook in Tholen gelooft men dat boetes meer uithalen dan de positieve benadering van de spaarpaal.

Project kost bijna 40.000 euro

Navraag leert dat het project ongeveer 40.000 euro heeft gekost, betaald door de Provincie Zeeland en de ROVZ. De bedragen die door de palen zijn opgehaald, 3.000 euro in Tholen en 2.450 euro in Koudekerke komen van de deelnemende gemeentes.

Het gaat om twee 30 km straten in Tholen en in Koudekerke (foto: Omroep Zeeland)

De Thoolse wethouder Corniel van Leeuwen vindt het spijtig dat er op deze manier door de bewoners tegen het project aangekeken wordt. Zelf is hij tevreden over de manier waarop er met de bewoners is gewerkt aan één van meerdere oplossingen voor de problemen in de Koning Julianastraat. Hij hoopte op een blijvende vermindering van hardrijders. "Maar dat lijkt niet zo te zijn." Wethouder Pieter Wisse van gemeente Veere was niet in staat om te reageren.

Er volgt nog een actie dit jaar in de beide straten; er worden onder andere borden geplaatst waarop de bestuurder bedankt wordt dat hij of zij zachter rijdt. Het geld dat opgehaald is met de acties wordt dan besteed aan verkeersstickers en ribbels op de straten.

