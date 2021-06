Kloosterboer in Vlissingen verkocht aan Amerikaanse concurrent

Kloosterboer heeft sinds 1982 een vestiging in Vlissingen (foto: Google Maps)

De vier broers die op dit moment leiding geven aan het bedrijf, hebben ervoor gekozen het bedrijf te verkopen om te voorkomen dat zij 'een kleine vis zouden worden in een zee vol haaien'. Volgens een woordvoerder van de broers zijn er momenteel veel overnames in de overslagbranche. De familie Kloosterboer is tot de conclusie gekomen dat zij niet het kapitaal bij elkaar kunnen krijgen om die overnamestrijd aan te gaan en hebben daarom besloten zich te verbinden aan een grote partner.

Die partner is dus het Amerikaanse Lineage Logistics geworden. De Kloosterboertjes kennen dat bedrijf al sinds 2014 en hebben vorig jaar ook al een warehouse aan de Amerikanen verkocht. Kloosterboer heeft bewust gekozen om niet met een private equityfonds of investeringspartij in zee te gaan, maar met een partij die in dezelfde branche actief is.

Goede ervaringen

De eigenaars hadden al goede ervaringen met Lineage Logistics, dat de laatste jaren erg actief is met overnames. Tijdens de onderhandelingen hebben de broers contact gezocht met een aantal bedrijven die recent door de Amerikanen zijn overgenomen. Door die bedrijven werd het goede gevoel bevestigd.

Het familiebedrijf bestaat al sinds 1925 en heeft al bijna veertig jaar ook een vestiging in de haven van Vlissingen. De familie investeert een deel van de opbrengst van de verkoop in Lineage Logistics en blijft op die manier betrokken bij het bedrijf. In welke hoedanigheid is nog onbekend.

Miljard euro

Hoeveel Lineage Logistics betaalt voor Kloosterboer, is niet bekend gemaakt. Het zakenblad Bloomberg meldde vorige maand dat Kloosterboer in de etalage stond. Het blad schatte de waarde van het bedrijf toen op ongeveer een miljard euro. Datzelfde zakenblad meldt dat Linear Logistics in maart nog 1,9 miljard euro heeft opgehaald bij investeerders.

Bij Kloosterboer werken ruim 900 mensen op elf verschillende locaties in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika.

