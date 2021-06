Kinderen de Tweede Wereldoorlog intrekken met échte, interactieve verhalen

De oorlogstrailer die in momenteel in Oostburg staat (binnen en buiten) (foto: Omroep zeeland)

Eerst even over dat dagboek. Cindy van der Walle uit Tholen stuitte er per toeval op toen ze op de zolder van haar moeder op zoek was naar bonnenboekjes om aan haar klas te laten zien. Nu leest ze samen met haar klas uit het dagboek van de tante van haar opa, Juffrouw Jansen, die lerares was op dezelfde school.

De kinderen kunnen straks in Tholen de huizen aanwijzen waar Duitsers ingekwartierd zaten. " basisschooljuf Cindy van der Walle

"Zo komt de oorlog voor de kinderen wel heel dichtbij, ze herkennen straten, hun school...", zegt Van der Walle. Juffrouw Jansen omschreef het leven in Tholen. "De school is toentertijd beschoten", noemt Van der Walle als voorbeeld. "Dat staat in de algemene boekjes, maar in het dagboek van juffrouw Jansen omschrijft ze wat ze hier aantrof, hoe het eruit heeft gezien."

Het helpt om de oorlog begrijpelijker te maken voor haar leerlingen, zegt Van der Walle. Samen keken ze ook de tv-serie over de Slag om de Schelde. "Ze kunnen heel veel dingen plaatsen omdat ze achtergrondinformatie hebben. Straks kunnen ze huizen aanwijzen waar Duitsers ingekwartierd zaten."

Verhalen van vier kinderen uit de oorlog

Ook het 4 en 5 mei Comité Oostburg probeert de Tweede Wereldoorlog tastbaarder te maken voor kinderen. Het comité haalde een vrachtwagentrailer van het Verzetsmuseum in Amsterdam naar Zeeuws-Vlaanderen, die deze en volgende week in Oostburg staat.

Wie de trailer instapt, waant zich in een huis uit de Tweede Wereldoorlog. Lopend door de kamers, met koptelefoon op, volg je de verhalen van vier échte kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Compleet met een onder het bed verstopte radio, een Duitser die op de voordeur bonkt en veel kastjes en laatjes die je open kan trekken.

"De kinderen vertellen elk hun eigen verhaal", vertelt Boidin. "Er is een meisje van Joodse afkomst, een jongen wiens vader in het verzet zat, een Zeeuws meisje waarvan de vader een NSB-sympathisant was en een jongen wiens gezin neutraal probeerde te blijven."

'Er staat een Duitse soldaat voor de deur...' (foto: Omroep Zeeland)

Boidin denkt dat het goed is dat kinderen de oorlog op deze manier vanuit verschillende hoeken kunnen bekijken. "Als je met kinderen over de oorlog praat, zie je dat ze het vaak romantiseren. Ze zien veel films en spelletjes waarbij het altijd goedkomt. Nu zie je ook het verhaal met de scherpe randjes."