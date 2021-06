Watersporters vechten voor plekje op de Grevelingen

In de groep zitten onder meer de vijftien jachthavens rond de Grevelingen, zowel op Schouwen-Duiveland als Goeree-Overflakkee. Ook ondernemers uit de plaatsen hebben zich aangesloten, zoals eigenaren van surf- en zeilscholen en een aantal particuliere eigenaren van jachthavens, waaronder Marina Port Zélande. Daarnaast doen belangenorganisaties HISWA-RECRON en het Watersportverbond mee.

Minder ruimte dan je denkt

Volgens Marc de Nies van de jachthaven in Brouwershaven, één van de partijen, is er onder meer op de Veermansplaat in de Grevelingen minder ruimte voor watersporters dan het lijkt. "Als je naar de Grevelingen kijkt, lijkt het een prachtig weids water. Maar de realiteit is dat sowieso maar de helft voor ons bevaarbaar is, omdat het niet overal even diep is."

Zeilboten op de Grevelingen (foto: Sybrand Treffers | Verzeeuwigd)

De watersporters komen in actie omdat hun vaargebied naar eigen zeggen steeds kleiner wordt. De Grevelingen is sinds begin deze eeuw onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk, waardoor watersporters niet meer in bepaalde gebieden mogen komen. Daarnaast zou de schelpdiersector steeds meer percelen afschermen, onder meer vanwege de kweek van hangcultuurmosselen.

Getij terug in Grevelingen

De grootste bedreiging voor de watersport is volgens De Nies het terugbrengen van het getij in de Grevelingen. De provincies Zeeland en Zuid-Holland, omliggende gemeenten en Staatsbosbeheer zijn in 2019 overeen gekomen om het getij weer beperkt terug te laten keren in de Grevelingen, zodat de waterkwaliteit verbetert. Marc de Nies snapt de onderliggende gedachte, maar constateert wel dat daardoor bij eb vaargeulen "voor ons niet meer bevaarbaar zijn."

Marc de Nies heeft zelf een gerestaureerd houten zeilschip waarmee hij op de Grevelingen vaart. Er zijn ook al gebieden waar hij inmiddels zelf ook niet meer mag komen. "Als je hier Brouwershaven uitvaart, stikt het verderop van de zeehonden. Daar mag je dus niet meer komen."

Brochure met een visie

In hun visie De Juiste koers voor de Grevelingen, benadrukken de watersporters het economisch belang van hun sector voor de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Tholen. "Watersporters brengen veel geld in het laatje", stelt De Nies. "Ze betalen het hele jaar liggeld, geven veel uit aan onderhoud van hun boten, en dan zijn er natuurlijk nog hun uitgaven in de horeca en winkels als ze aan de kant liggen."

'Dat soort situaties willen we hier niet'

De voorzitter van de jachthaven in Brouwershaven benadrukt dat er aan het terugbrengen van het getij en afscherming van natuurgebieden in de Grevelingen ook nadelen zitten. "Je hebt in het IJsselmeer en Markermeer gezien, waar er weer massaal zeegras is gaan groeien, dat Rijkswaterstaat gewoon het gras moet maaien om het water bevaarbaar te houden, dat soort situaties willen we hier niet."

De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde kreeg ook een exemplaar. Toezeggingen deed hij niet. "Ik vind het een leuk initiatief. Als je ergens wil komen moet je samenwerken. Het is een goede basis voor het verdere gesprek, dat gaan we structureel doen."

Luister hier naar het gesprek met Dick van der Velde:

Zeeuwse gedeputeerde nodigt de watersporters uit voor overleg