Politie controleert extra op hardrijders: 'Het gaat er niet om dat we bekeuringen willen schrijven'

Snelheidscontrole door politie. (foto: ANP)

Niet alleen op snelheid wordt gecontroleerd, de politie kijkt ook of weggebruikers niet afgeleid worden door een smartphone. Maandag kondigde de politie al snelheidscontroles aan op Schouwen-Duiveland, maar dat gebied is dus uitgebreid. Franse zegt dat er de afgelopen tijd klachten binnengekomen zijn, die de politie geanalyseerd heeft. "Bepaalde kruisingen en weggedeeltes springen eruit: daar gaan we extra controleren."

Ongelukken voorkomen

Volgens Franse wil de politie vooral dat verschillende plekken veiliger worden. "Het gaat er niet om dat we bekeuringen willen schrijven, we willen vooral mensen erop attent maken dat er regelmatig door te hard rijden, maar ook door afleiding, ongevallen veroorzaakt worden. Dat willen we voorkomen. Dus dat iedereen zich realiseert dat het wat gevaarlijker is op die wegen."

De politie gaat niet onopvallend controleren, verzekert Franse. "Je zal het vanzelf zien, we gaan met opvallende politiemensen daar staan. Iedereen kan het zien." Ook zullen de politieagenten niet hele dagen of dagdelen langs de kant van de weg staan. "We doen het tussen de meldingen door. We hebben een laser op de auto, die nemen we af en toe mee."

Edwin Franse over de snelheidscontroles

