Middelburger krijgt 30 uur taakstraf voor 'corrigerende tik' tegen verkeersregelaar

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Met die uitspraak volgt de rechter de eis van het Openbaar Ministerie deels op. Het OM eiste een werkstraf van 30 uur en een schadevergoeding van 500 euro voor de verkeersregelaar.

De Middelburger is het niet eens met het oordeel van de rechtbank en wil daarom zo snel mogelijk in hoger beroep. "Ik zit hier mezelf in de rechtbank te verdedigen vandaag, daar heb ik recht toe en datzelfde verdedigingsrecht is de reden waarom ik hier nu zit", zei hij.

Stadsfeesten

Het was die dag druk in de binnenstad vanwege de jaarlijkse Stadsfeesten en het onverwachts drukke straatconcert van Danny Vera, op de Koningsbrug. Daar stonden die dag honderden mensen op straat te kijken. Het incident gebeurde uren later.

Drukte in het centrum van Middelburg tijdens optreden Danny Vera (foto: Omroep Zeeland)

Volgens omstanders van het voorval was de Middelburger als een soort van vriendendienst met de auto twee extra vaten bier gaan halen voor een café aan de Turfkaai. Bij terugkomst werd de man tegengehouden door een verkeersregelaar, want het was te druk om met de auto te passeren. Volgens de verkeersregelaar kwam de man met zijn auto erg dicht bij en daarom sloeg de regelaar uit schrik op de auto van de Middelburger. Volgens de Middelburger kreeg hij niet eens de kans om uit te leggen waarom hij daar reed.

De Middelburger voelde zich in het nauw gedreven en bedreigd omdat de regelaar hard op zijn auto sloeg en vervolgens met zijn arm omhoog aan kwam lopen, verklaarde hij vandaag in de rechtszaal. "Mijn reactie was verdediging van mijzelf en van mijn auto, dat mag en daarom gaf ik de regelaar een corrigerend tikje". De verkeersregelaar zelf zag dat anders en verklaarde eerder: "Een corrigerende tik?! Hij raakte me vol in het gezicht."

De regelaar was zelf ook vandaag in de rechtbank aanwezig, maar wilde niet opnieuw verklaren. "Ik wil wel wat zeggen, maar ik heb er geen woorden voor", zei hij.

Mishandelen van een handhaver

De officier van justitie en de rechtbank zien het voorval als het mishandelen van een handhaver. "Ik geloof niet dat u zich bedreigd voelde door de verkeersregelaar. Ik denk dat u gewoon baalde dat de regelaar aan uw auto kwam. Als u bang was, was u in uw auto gebleven", zei de rechter.

Vrijspraak

Toen de agenten de Middelburger op de Turfkaai wilden aanhouden, zat de man al in zijn auto en een agent sprayde pepperspray zijn auto in. De Middelburger reed op de mensenmassa af maar kon wel op tijd in een zijstraat tot stilstand komen. "Ik wil dat daarom niet op u afschuiven, want wiens schuld is het nou, dat weten we niet", zei de rechter. Voor de verkeershinder werd de Middelburger daarom vrijgesproken.

