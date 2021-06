Dagcijfers corona hoger dan afgelopen dagen

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen, zeven in totaal, kwamen erbij in Reimerswaal, gevolgd door Schouwen-Duiveland met zes en Middelburg en Sluis met vijf besmettingen. In Noord-Beveland, Tholen en Veere kwamen er geen nieuwe besmettingen bij.

Positieve tests per gemeente

Gemeente za 5 juni zo 6 juni ma 7 juni di 8 juni wo 9 juni Borsele 1 2 0 0 2 Goes 2 0 6 0 4 Hulst 0 3 2 1 2 Kapelle 0 1 4 1 1 Middelburg 3 5 2 1 5 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 2 3 2 3 7 Schouwen-Duiveland 5 3 0 2 6 Sluis 0 2 1 0 5 Terneuzen 6 5 5 1 3 Tholen 0 1 5 2 0 Veere 1 2 0 2 0 Vlissingen 2 0 1 1 2 Totaal Zeeland 22 27 28 14 37

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. In Walcheren is een daling te zien, terwijl in Zeeuws-Vlaanderen het aantal besmettingen iets oploopt. De andere regio's blijven nagenoeg gelijk.